"الخماسية" ستستكمل حراكها...هاشم: لا غنى عن الحوار والتّشاور

كشف عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "موقف رئيس مجلس النّواب نبيه بري إيجابي من بيان "اللجنة الخماسية"، وما خلصت إليه بعد سلسلة من اللّقاءات وأشهر من الحراك، ألّا غنى عن الحوار والتّشاور للوصول إلى رئيس توافقي".

وأكّد، في حديث لصحيفة "الدّيار"، أنّ "برّي مع الجلسات النّيابيّة المفتوحة والمتكرّرة، وهو يحرص في هذا الإطار أن تكون الجلسات متكرّرة، حتّى لا يذهب التّشريع "فرق عملة"، مشيرًا إلى أنّ "اللّجنة ستستكمل حراكها، ومن الطّبيعي أن تزور برّي للتّشاور معه ولوضع آليّة لأيّ حوار، وهي أصلًا خلصت إلى ما دعا إليه برّي منذ عام ونصف العام إلى حوار ومن ثمّ جلسات متكرّرة ومفتوحة". ورأى أنّ "أيّ حوار له آليّة وأصول، ومن الطّبيعي أن يكون برئاسة برّي أو من ينتدبه وفي البرلمان".