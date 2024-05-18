توقيف مطلوب بجرائم عدة في منطقة صور بكمينٍ محكم

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائيّة، وذلك في محلّة برج الشّمّالي، ويدعى: ز.ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)، بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بلاغ مذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدّرات".



وأشار الى، "بتاريخ 6-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، من توقيفه، بعد تنفيذ كمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة".





وأضاف البـلاغ، "تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".