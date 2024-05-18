عناوين الصحف ليوم السبت 18 أيار 2024

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الأخبار
العالم و«اليوم التالي»: رحلة البحث عن مخرج
خطة قوى المقاومة في مواجهة معركة رفح: استنزاف دامٍ من غزة إلى لبنان وصولاً إلى اليمن
هل تصدّقون: المستوطنون يقيمون أول مخيم للاجئي الشمال!
البناء
أبو عبيدة: حرب الاستنزاف بدأت والاحتلال فتح أبواب الجحيم وعليه تلقي النتائج ارتباك قادة الكيان تجاه رعب الشمال بين صعوبة الاحتمال وخطورة المواجهة 8 دول في الاتحاد الأوروبي بينها إيطاليا واليونان وقبرص تدعو لعودة النازحين
الجمهورية
تأكيد غربي: لا رئيس من الخارج
اللواء
معركة «ليّ الأذرع» تحتدم جنوباً.. استباحة البقاع ودعوات لضرب الضاحية
بري لجلسات متتالية.. وقبرص تحذر من انهيار لبنان.. والمفوضية تعترض على الإجراءات الأمنية