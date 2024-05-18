أسرار الصحف ليوم السبت 18 أيار 2024

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اللواء

عادت بعض السفارات الأوروبية لوضع صعوبات أمام حصول لبنانيين على فيز سفر للسياحة أو للإقامة!

تزايد التخبط في ملاحقات الدراجات، وتسجيل حوادث داخل الجسم الواحد.. قبل استئناف عمل النافعة في بيروت والدكوانة والمناطق..

لم تحسم بعد طريقة التواصل بعد بيان الخماسية، وما سيكون عليه موقف «الثنائي» من مندرجات هذا التوجه.

الجمهورية

مسؤول روحي قال في مجلس خاص إنه كان بإمكان القيادات المسيحية خوض معركة ملء الفراغ في وظائف شاغرة مخصصة لمسيحيين على غرار ما فعلوا بالنسبة للتمديد لقائد الجيش.

أكد أحد النواب أن الدور التوفيقي ِ للتكتل الذي ينتمي اليه لم ينته ولو خف قليلاً.

تبيّن لبعض الأوساط التي روّجت عن وجود توجه لفرض عقوبات على من يوصفون بالمعرقلين لإستحقاق حساس أنّ ليس هناك من عقوبات أصلاً.