living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فشل محاولة جديدة لإطاحة غادة عون

18
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "الأخبار":

تحت وطأة الضغط الإعلامي والسياسي والحقوقي، أرجأ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، مرغماً، جلسة «التأديب» للنائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام الهيئة العليا للتأديب التي كان من المفترض أن تعقد أمس. وقد تسبّب غياب عضوين من الهيئة، هما: ميراي حداد وداني شبلي بتعطيل النصاب، بعدما اقتصر الحضور على عبود والقاضيين حبيب مزهر (لم يبتّ في طلب القاضية هيلانة إسكندر لإعادة تفعيل دعوى الدولة ضد رياض سلامة) وعفيف الحكيم.

وبدلاً من إرجاء الجلسة لمدة أسبوعين أقلّه، عيّن عبود جلسة أخرى بتاريخ 27 من الشهر الجاري، علماً أن عبود كان قد أبلغ مجموعة من المحامين المؤيدين لعون ممّن اعتصموا أمام منزله، أول من أمس، أنه تلقى شكاوى من المحامين من وكلاء المصارف ضد عون. وقال (بتوتّر كبير) إن القاضية عون خيّرت المصارف بين إعطاء المودعين أموالهم أو الادّعاء عليهم بتهمة إساءة الأمانة. وهو ما اعتبره عبود «مخالفة قانونية»، مع الإشارة الى أن عبود اعترض على الاعتصام أمام منزله لأن التحرك يهدف الى «تشويه سمعته أمام جيرانه».
بموازاة ذلك، اتخذ المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً منذ يومين قضى بإحالة القاضية عون الى هيئة التفتيش القضائي، وذلك بحجة أنها رفضت طلب تبلّغ دعاوى المخاصمة ضدها، وأنها طلبت من الحجار أن يتبلّغ عبود أولاً بدعوى المخاصمة وأن يعمّم على كل المدّعين العامين في كل المحافظات تبلّغ دعاوى المخاصمة من منطلق تطبيق القانون على الجميع، علماً أن إحالة عون الى هيئة التفتيش هدفها زيادة الضغط عليها، لأن الهيئة معطّلة وبسبب إحالة أفرادها الى التقاعد.
ويجري التداول على نطاق واسع بأن السبب الرئيسي وراء إعادة تحريك قضية القاضية عون، عائد الى أنها تتابع أكثر الملفات حساسية بما خصّ ملف العمولات في مصرف لبنان، والذي يخصّ شركة «أوبتيموم» التي تولّت عمليات مالية لمصلحة مصرف لبنان. وتبيّن أن القاضية عون حصلت على معلومات كثيرة حول العمليات المالية التي كانت تجريها الشركة وتتقاضى العمولات عليها. وكانت عون قد استدعت منذ مدة الفريق الإداري الجديد للشركة، الذي أبلغها أنه لجأ إلى شركة «كرول أسوشيتس» لإجراء تدقيق جنائي في حسابات الشركة وسلّمها نسخة عن التقرير النهائي الذي أصدرته «كرول» في تشرين الثاني من عام 2023، والذي تضمّن تفنيداً مفصّلاً حول تحويل أموال ضخمة الى حساب خاص في المصرف المركزي يُدعى حساب «الاستشارات» في فترات متتالية منذ عام 2014، وقد سجّلت عمليات الحساب نحو 8 مليارات دولار. وهو الحساب نفسه الذي كشفت عنه شركة «ألفاريز أند مارشال» في تقريرها حول مصرف لبنان، والتي أوضحت أن الحاكم السابق لم يسمح لها بالولوج إليه.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   