السيد: مشّوا بالأوّل النافعة ودوائر السير ببيروت والمحافظات!

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كتب اللواء جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

الأمن مش هيك، وضبط المخالفات بالشوارع مش هيك، وقبل ما تعملوا كل هالعراضة على السيارات والموتوسيكلات، مشّوا بالأوّل النافعة ودوائر السير ببيروت والمحافظات، وحطوا فيهم موظّفين بالعدد الكافي، وحددوا مهلة منطقية للناس حتى يسجّلوا آلياتهم، وبعدها بتعملوا تدابيركم وبتتمرجلوا عالناس… ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس، وإذا مفكّرين أنّو هيك بتكون الدولة، وهيك بتعملوا هيبة للدولة، وهيك بترجّعوا حقوق الدولة، وهيك بتربّوا الناس ليحترموا الدولة، بتكونوا ما بتفهموا شي من الدولة…