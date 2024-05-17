بيانٌ من الدفاع المدني حول غارة البقاع...!

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اعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الجمعة، عن وقوع "شهيد وجريحين إثر غارة جوية إسرائيلية على سيارة رباعية الدفع على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر".



وقد عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 18:15 من تاريخ اليوم الواقع في 17-5-2024 على انتشال جثمان شهيد وجريحين اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع.



توازيا، عمل العناصر على اخماد الحريق الذي شب داخل السيارة، وقد استعان العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من تنفيذ المهمة نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الغارة.



كما وعمل العناصر على نقل الجرحين الى مستشفى البقاع في تعلبايا لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت جهات اخرى نقل جثمان الشهيد الى المستشفى.