غالانت يهدد لبنان من الجبهة...!

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زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من جبهة الشمال عند الحدود مع لبنان، الاستعداد "لكل الخيارات"، موضحًا أنّه "يجب ضرب مطلقي الصواريخ والمسيّرات باستمرار"، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في حين ينفّذ "حزب الله" عملياته ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الشمال.