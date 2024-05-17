"تداركا لأي محاولات لجر بعض اللجان الطبية الى اصطفافات انتخابية لا تعنيها"... توضيح من اللجنة الطبية في المستشفى اللبناني الجعيتاوي

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يختصر نظام اللجان الطبية دورها بجمع كلمة الأطباء و تنقية العلاقات فيما بينهم.
ايمانا منا بهذا الدور و تداركا لأي محاولات ولو غير مقصودة لجر بعض اللجان الطبية الى اصطفافات انتخابية لا تعنيها، يهم اللجنة الطبية في المستشفى اللبناني الجعيتاوي توضيح ما يلي:
١. لم نشارك في اي اجتماع لما يسمى تجمع اللجان الطبية
٢. ننفي ما يتم تداوله من بيانات دعم لاحد المرشحين ونشدد اننا سبق و اوصينا الزملاء بدعم المرشح انطوان سمعان الذي يعمل معنا في المستشفى محتفظين لزملائنا الاطباء بكامل حقهم بالاقتراع لمن يرون فيه المؤهلات المطلوبة.
٣. نشدد على حياد اللجان الطبية و دورها الجامع في الاستحقاقات كونها تمثل النقابة الجامعة داخل المستشفيات.
اللجنة الطبية
المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي