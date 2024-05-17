جولة للمدير العام للصحة على مخيمات النازحين في عرسال

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جال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار على مخيمات النازحين السوريين في عرسال، يرافقه الطبيب المعتمد في محافظة بعلبك الهرمل علي هزيمة والدكتور محمود ياغي، بحضور النائب ملحم الحجيري وممثلين عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ووزارتي الصحة والبيئة والصليب الأحمر واليونيسيف ومركز عرسال للرعاية الصحية.

وانتهت الجولة بلقاء في بلدية عرسال.

وتخلل الجولة كلمات لعدد من فاعليات عرسال، عرضت لحجم المعاناة التي يعيشها سكان المخيمات، وطالبت بمعالجة سريعة، آملة الوصول إلى نتائج مجدية في الأيام المقبلة.