وزير العدل بحث مع السفير الإيطالي في سبل التعاون القضائي بين البلدين

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إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري السفير الإيطالي الجديد لدى لبنان فابريتسيو مارتشللي، ترافقه السكرتير الأول في السفارة السيدة فاليريا بيانكوني، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان، وتناول البحث سبل تفعيل التعاون القضائي بين لبنان وإيطاليا، وذلك في حضور مستشاري الوزير القاضيين إيلي الحلو وكارل عيراني.

السفير الإيطالي



بعد اللقاء، قال السفير مارتشلي: "لقد عقدنا اجتماعاً جيداً مع الوزير خوري حيث تباحثنا في جملة مسائل تتعلق بالتعاون المستقبلي بين لبنان وإيطاليا في المجال القضائي، ونحن كسفارة على استعداد لدراسة وتنفيذ جملة مشاريع متصلة بهذا المجال".

الوزير خوري

بدوره، تحدث وزير العدل مشيراً الى أن الاجتماع" كان جيداً حيث تمَّ خلاله بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين وحاجات لبنان في هذا المجال بشكل خاص، وقد أبدى الجانب الإيطالي استعداده للمساعدة وتقديم كل ما بوسعه من أجل تأمين حسن سير العدالة في لبنان، وسنبقى على تواصل دائم بهذا الخصوص مع السفارة الإيطالية في كل ما يحتاج اليه القضاء اللبناني".