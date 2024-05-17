سرقنَ 60000 دولار أميركي... توقيف 3 "كينيات"!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 4-5-2024 ادعى مواطن حول تعرّض منزله الكائن في محلة بدارو للسرقة من داخله، وأن المبلغ المسروق هو عبارة عن /60,000/ دولار أميركي".



وأضاف البلاغ، "على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف هوية الفاعل. ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تبيّن لشعبة المعلومات أن المتورطين بعملية السرقة، هن: ب. ك. (مواليد عام 1996، كينية)، م. إ. (مواليد عام 1987، كينية)، ك. م. (مواليد عام 2001، كينية)".



وتابع، "بتاريخ 8-5-2024، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجدهنّ في محلة البوار، حيث قامت بمداهمته وأوقفتهن".

ولفت الى انه "وبتفتيشهن، ضبط بحوزة الأولى مبلغ مالي وقدره /27,300/ دولار أميركيّ، وبحوزة الثانية مبلغ /8,100/ دولار أميركيّ، وبحوزة الثالثة مبلغ /4,000/ دولار أميركي".



وأردف البلاغ، "بالتحقيق مع الأولى، اعترفت بما نسب إليها لجهة إقدامها على سرقة المبلغ المالي من منزل المدعي بتاريخ 3-5-2024، وذلك بالتنسيق المُسبق مع الثانية والثالثة. بالإضافة الى فتاة أخرى شاركت أيضًا بعمليّة السرقة، وأضافت أنهنّ تقاسمن الاموال فيما بينهنّ".



ولفت الى أن "باستماع الثانية والثالثة، اعترفتا بما نسب اليهما لجهة تحريض الأولى على سرقة المبلغ المالي من منزل المدعي، وتقاسمتا الاموال المسروقة معها".



وأشار البلاغ الى ان "تم تسليم المدعي المبلغ المالي المضبوط وقدره /39,400/ دولار أميركي".



وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورطة الرابعة"