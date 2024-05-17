إليكم آخر المستجدات جنوبًا!

A + A -

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور ان العدو الإسرائيلي اطلق صباحًا صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي وصل صداها في ارجاء المنطقة كما سمعت صفارات الانذار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم اكثر من مرة وصفارات انذار في مقر "اليونيفيل" في الناقورة.

وحتى صباح اليوم اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

بعيد السادسة صباحا اطلقت مواقع العدو المتاخمة لبركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلةفي باتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.