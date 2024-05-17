دعوة عربية لقوات دولية في فلسطين..!

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كتبت "الأنباء" الالكترونية: فيما مشهد القمة العربية في البحرين كان على ما هو متوقع في مختلف الملفات التي تطرقت اليها، مع تسجيل دعوة لنشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وهو ما قرأ فيه البعض موقفاً متقدماً في موضوع الصراع مع إسرائيل وتحديدا في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، فقد تضمن إعلان المنامة إدانة لعرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستنكاراً لإمعان قوات الاحتلال في توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.