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M1 اشترت MTN Afghanistan بـ24 مليون دولار!

17
MAY
2024
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أنهت شركة «M1» المملوكة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأبنائهما، صفقة شراء 100% من أسهم شركة MTN Afghanistan بقيمة 24 مليون دولار، بحسب ما جاء في "الأخبار".

وكانت مجموعة ميقاتي عبر شركة تابعة لها في دبي، قدّمت عرضاً في 20 حزيران 2020 لمجموعة MTN التي تُعدّ من أكبر شركات الاتصالات في أفريقيا، يتضمن شراء الشركة التابعة لها في أفغانستان. ووقّع الطرفان اتفاقية بيع مبدئية في 20 آذار 2023 في انتظار إنجاز الصفقة بشكل نهائي بعد استحصالهما على موافقة الهيئة الناظمة في أفغانستان. وفي النصف الثاني من عام 2023 تلقّى الطرفان الموافقة المطلوبة وباشرا في إتمام الصفقة اعتباراً من نهاية شباط 2024.يتردّد في أوساط المطّلعين، أن الصفقة زهيدة الثمن، ولا سيما أن مجموعة MTN كانت تعتزم التخلّي عن بعض شركاتها التابعة ولا سيما في أفغانستان حيث لا يتم تحقيق مردود كبير رغم أن الشركة لديها استثمارات رأسمالية بقيم كبيرة، إذ تبلغ قيمة أصول MTN Afghanistan نحو 115 مليون دولار.
وتأتي هذه الصفقة بعدما نفّذت مجموعة ميقاتي صفقة مماثلة في ميانمار حين اشترت فرع شركة الاتصالات «تيلينور» النرويجيّة بمبلغ 105 ملايين دولار الذي يُعدّ قيمة بخسة مقابل شبكة اتصالات كبيرة. المشترك بين ميانمار وأفغانستان، أن الأوضاع السياسية والأمنية ليست مستقرّة هناك، ما يدفع الشركات إلى الهروب وبيع الأصول بثمن زهيد.

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