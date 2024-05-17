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مباراة لتعيين موظف واحد في «الإنماء والإعمار»!

17
MAY
2024
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قالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن مجلس الإنماء والإعمار أجرى مباراة لتثبيت موظف واحد في مطلع الأسبوع الجاري. فقد أقيمت مباراة لتعيين رئيس لدائرة المحاسبة في الإدارة المالية رغم أن الشغور يطاول 15 دائرة و3 مديريات فيها موظفون بالوكالة فيما بلغت نسبة الشغور بين الموظفين 90% بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية. الاعتراضات على «التعيين المقنع» بين الموظفين كثيرة، ولكنّها بقيت من دون تقدّم المعترضين لا بشكاوى ولا بطلبات الاشتراك بالمباراة.ولم يقدّم أيّ من الموظفين اعتراضاً قانونياً على هذه الخطوة بسبب الخوف من النقاط السود التي تضعها الإدارة على سجلّ الموظف وتمنعه من الترقي مستقبلاً، وفقاً للمعترضين. كذلك لم يتقدّم أي موظف إلى المباراة التي أجريت خوفاً «من البهدلة، لأنّ علامة المباراة تُقسم إلى جزءين، خطي ونسبته 40%، وشفهي نسبته 60%، ويعود لمجلس الإدارة حصراً وضع علامة التقييم»، وبالتالي شاع بين الموظفين أن لا إمكانية للمنافسة، وفضّلوا الانسحاب.
يُذكر أنّه بحسب النظام الداخلي للمجلس يمكن للإدارة تنظيم مباريات داخلية لترفيع الموظفين لا تعيينهم، لأنّ أصل التوظيف يتم حصراً عبر مجلس الخدمة المدنية، وهذا ما كان يقوم به المجلس، إذ أقام في السنوات السابقة عدّة مباريات محصورة لموظفيه بغية ترفيعهم، إلا أنّ ما يجري اليوم يصفه الموظفون المعترضون بـ«السابقة التي منعتهم من حقهم الوظيفي في التقدم والخضوع لامتحانات الترفيع».

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