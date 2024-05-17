ميقاتي: الحكومة عقدت العزم على استكمال حل ملف النزوح

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الأنباء الكويتية: نجح مجلس النواب بالحد الأدنى في تجاوز الخلافات على سبل مواجهة أزمة النازحين السوريين، من خلال توصية اعترضت عليها بعض الكتل، رغم الإجماع على ان هذه القضية تتطلب حلولا سريعة ولا تحتمل التأخير.

وتنفس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصعداء بتجنب الهجمة التي استهدفته، بعدما كان توجس من المواقف النيابية إلى حد طلب عدم نقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء.

وباشر التحرك فور ختامها بإعطاء توجيهاته إلى وزارتي العمل والداخلية للبدء بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ توصيات المجلس النيابي، كرئيس مفوض للجنة المكلفة باتخاذ الخطوات المطلوبة.

وشدد على ضرورة التعاون الكامل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «انطلاقا من ان الحكومة (اللبنانية) عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذريا».