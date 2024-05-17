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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 أيار 2024

17
MAY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال وزير خارجية سابق إن بيان القمة العربية سجّل تقدماً عن سائر المؤتمرات المشابهة في الشعارات التي طرحها مثل نشر قوات دوليّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدعوة لجدول زمني لقيام دولة فلسطينية واعتماد الفصل السابع لفرض قيام هذه الدولة. وأضاف لكن هذا البيان يصلح لحزب سياسي معارض أو لهيئة معنوية لا تتشكل من حكام دول، لأن المطلوب من القمة العربية التي تعرف أن دون هذه الأهداف فيتو أميركي لا شك فيه هو أن تجيب على هذا السؤال: كيف ستعالج الفيتو الأميركي؟ وهل يملك القادة العرب شجاعة وضع هذه القرارات في كفة والعلاقة العربية الأميركية في كفة موازية ومخاطبة واشنطن بلغة الند على هذا الأساس؟


خفايا
قال ضابط كبير سابق شغل مواقع قيادية في أحد الجيوش العربية وتولى مناصب وخاض حروباً إن ما كشفه حزب الله من أسلحة وعتاد حربي كمفاجآت حربية من صاروخ بركان ثم صاروخ برق المزوّد بكاميرا وصولاً إلى إسقاطه طائرة هرمس 900 التي تحلق على ارتفاعات عالية، وأمس في استخدامه لطائرة مسيرة لإطلاق صواريخ جو أرض يؤكد أنه يملك لأيام الحرب الكبرى إذا وقعت أضعاف هذه المفاجآت كماً ونوعاً فهو يُبهر بمفاجآته ولا تزال الحرب في نظره في مرتبة تمهيديّة، وهي بالتأكيد ليست المنازلة الفاصلة التي تستوجب الإفراج عن الأسرار الكبرى والمفاجآت الكبرى.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ المقصود من تاريخ 31 أيار الذي أتى بيان سفراء الخماسية على ذكره، هو رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق له أن جزم أمام السفراء أنّه مستعد لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية شهر أيار الجاري.

 

يقال إنّ دولة الإمارات العربية دخلت على خطّ الاستحقاق الرئاسي من خلال دعم المرشح جورج خوري.

 

ينتظر أن توجه قطر دعوة إلى مسؤول غير مدني لزيارتها في فترة قريبة.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
ما تزال المؤسسات الرسمية والضامنة تصرف الدولار على سعر 15000 ل.ل، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بأصحاب العلاقة.

 

غمز
اتفقت مجموعات مسيحية متمولة، على عدم إغلاق صحيفة ورقية، على أن تنضم إلى مؤسسات غير مكتوبة في وقت قصير..



همس
كشف مصدر دبلوماسي على نطاق ضيق أن حلقة المرشحين للتنافس، لن تتعدى ثلاثة بينهم مرشحان معروفان.

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