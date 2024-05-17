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عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 أيار 2024

17
MAY
2024
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الأخبار: أميركا تشعل الضوء الأخضر: فلْيكن اجتياحاً لرفح

حزب الله يحضر مسرح العمليات! خيار الاستنزاف أشدّ كلفة للعدو

 

 


البناء: قمة المنامة: لوقف الحرب ودولة فلسطينية وقوات دولية… والفيتو الأميركي؟ الاحتلال يعترف بأنه لم يحقق أي إنجاز في رفح وأنه يواجه في جباليا تحديات جدية المقاومة تظهر بعض مفاجآتها: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً أرضيّة بالصواريخ

 

 

 


اللواء: غطاء عربي لإعلان الخماسية: رئيس نهاية الشهر عبر مشاورات فجلسة انتخاب
لقاء قريب للسفراء مع بري.. وساحة الجنوب: حرب منشآت بأسلحة نوعية

 

 

 


الديار: حزب الله يدشّن أولى غاراته الجوية... ويواصل شلّ منظومة التجسس
ترسيم الحدود مع لبنان ورطة اسرائيلية... و«مقايضة» اميركية في رفح!

 

 

 

 

نداء الوطن: حصّة لبنان في البحرين دعم "استضافة النازحين" والجيش والقوى الأمنية
"الخُماسية" تُطلق مساراً رئاسياً حتى تموز: مشاورات تفتح البرلمان... أو عقوبات الدوحة

 

 

 

 

النهار: خريطة "الخماسية"... نهاية أيار لانتخاب الرئيس

 

 

 


الجمهورية: الخماسية من عوكر: إلى حوار مع بري
لتطبيق الـ 1701 بضمانات دولية

 

 

 


l'orient le jour: La Chambre souffle deux bougies... loin de la Constitution

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: الاهتمام الغربي مستمر على قاعدة مساعدة اللبنانيين أنفسهم قبل طلبها من الآخرين
احتدام المواجهة جنوب لبنان.. وميقاتي «الرابح مرتين» يتنفس الصعداء

 

 


الشرق الأوسط السعودية: دعوة عربية لقوات سلام أممية لحماية الفلسطينيين حتى حلّ «الدولتين»
ولي العهد السعودي يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

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