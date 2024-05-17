من المبكر الحديث عن إنتخاب رئاسي؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سياسيا، كان لافتا البيان الصادر عن سفراء «الخماسية» بالامس، حيث قدم ما يشبه» خارطة الطريق» لاجراء الانتخابات الرئاسية. وبكلمات منتقاة تحدث عن مشاورات وليس حوار، وعن مرشح متفق عليه على نطاق واسع، او قائمة قصيرة من المرشحين...

فهل يحرك البيان المياه الراكدة رئاسيا؟ من المبكر الحديث عن ذلك برأي مصادر مطلعة، فلا جديد نوعي يمكن البناء عليه حتى الآن، لان السفراء وضعوا على الطاولة «النقاط على الحروف»، لكن يبقى السؤال: هل هم مستعدون للضغط على الاطراف المعنية لتسهيل الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية الجاري؟