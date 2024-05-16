living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الانصار" الفائز على "النجمة" انتزع منه صدارة بطولة كرة القدم

16
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جدد الانصار الفوز على غريمه التقليدي النجمة 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)
 
في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة العاشرة ايابا من "مجموعة الصدارة" للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، وانتزع منه الصدارة بفارق نقطتين.
 
وافتتح المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التسجيل بكرة في سقف المرمى في الدقيقة 36، من لعبة بدأها حسن معتوق بلمسة سريعة من وسط الملعب الى الجزائري هشام خاف الله في مركز الجناح الايمن، فتوغل ومررها بالمسطرة الى الحاج مالك.
 
وفي الدقيقة 56 احتسب الحكم الدولي الشيخ احمد علاء الدين "بنالتي" للانصار اثر لمسة يد تم التأكد منها عبر تقنية الاعادة بالفيديو "الفار". وانبرى معتوق للكرة وسجل بنجاح الاصابة الثانية للانصار.
 
في حين قلّص سعيد عواضة النتيجة بتسجيله اصابة للنبيذي في الدقيقة 65.
 
وهذا الفوز الثالث للانصار على النجمة في الدوري الحالي، والرابع هذا الموسم بعدما اخرجه من مسابقة الكأس وجرده من اللقب.
 
وفي مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية، فاز العهد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث على الراسينغ بيروت السادس 5 - 1 (الشوط الاول 3 - 0). سجل للعهد محمد حيدر والاسكوتلندي لي اروين والسوري محمد المرمور وكريم درويش والسوري محمد الحلاق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   