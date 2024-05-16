"الانصار" الفائز على "النجمة" انتزع منه صدارة بطولة كرة القدم

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جدد الانصار الفوز على غريمه التقليدي النجمة 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)



في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة العاشرة ايابا من "مجموعة الصدارة" للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، وانتزع منه الصدارة بفارق نقطتين.



وافتتح المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التسجيل بكرة في سقف المرمى في الدقيقة 36، من لعبة بدأها حسن معتوق بلمسة سريعة من وسط الملعب الى الجزائري هشام خاف الله في مركز الجناح الايمن، فتوغل ومررها بالمسطرة الى الحاج مالك.



وفي الدقيقة 56 احتسب الحكم الدولي الشيخ احمد علاء الدين "بنالتي" للانصار اثر لمسة يد تم التأكد منها عبر تقنية الاعادة بالفيديو "الفار". وانبرى معتوق للكرة وسجل بنجاح الاصابة الثانية للانصار.



في حين قلّص سعيد عواضة النتيجة بتسجيله اصابة للنبيذي في الدقيقة 65.



وهذا الفوز الثالث للانصار على النجمة في الدوري الحالي، والرابع هذا الموسم بعدما اخرجه من مسابقة الكأس وجرده من اللقب.



وفي مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية، فاز العهد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث على الراسينغ بيروت السادس 5 - 1 (الشوط الاول 3 - 0). سجل للعهد محمد حيدر والاسكوتلندي لي اروين والسوري محمد المرمور وكريم درويش والسوري محمد الحلاق.