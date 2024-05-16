المرصد الاوروبي يعلن أتخاذ الخطوات اللازمة لدعم القاضية غادة عون واي قاض يخوض معركة مكافحة الفساد

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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" الى أن القاضية اللبنانية التي حققت في ملفات الفساد في لبنان وأبرزها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف التحويلات المالية وغيرها لا تزال مهددة بالفصل من السلك القضائي اللبناني بعد احالتها الى المجلس التأديبي الذي يرأسه القاضي الذي أعلن عن رغبته في وضع حدّ للقاضية عون، ورأى المرصد في هذا الامر "قمة التعسف".

وأشار المرصد الى أن "هذا التشدّد في مواجهة القاضية عون مفهوم خصوصا وأنها حققت في حسابات البنك المركزي اللبناني استناداً إلى آخر تقارير التدقيق الجنائي، والتي سلطت الضوء على اختلاس ما يقرب من ثمانية مليارات دولار من أموال المودعين إلى حسابات خاصة في إطار "الفساد". ويبدو أن هذا ليس سوى غيض من فيض، ومن هنا جاء "ذعر" نظام "المافيا الحاكم"، الذي يدعمه بوضوح جزء من القضاء اللبناني.

وأمام هذا الوضع، يعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان "oeil" أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لدعم القاضية عون وأي قاض يخوض هذه المعركة ضد الفساد في لبنان من أجل الذهاب إلى أبعد ما يمكن في معالجة الملفات، وأكد المرصد أنه "سيبدأ اتصالاته مع السلطات القضائية في فرنسا وأوروبا الأسبوع المقبل في هذا الشأن".