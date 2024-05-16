أبي رميا: التقرير الأولي لحظ هدرًا في ملف مسبح الرئيس إميل لحود وفسادًا محتملًا

A + A -

التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء هاكوب ترزيان ووضاح الصادق وبيار بو عاصي ورازي الحاج وجهاد بقرادوني وينال الصلح.

وأطلع ابي رميا اللجنة على التقرير الأولي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة حول ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي. وأشار ابي رميا الى ان النواب أعضاء اللجنة سيرفعون ملاحظاتهم واستيضاحاتهم حول التقرير في غضون أسبوع تناقش في الجلسة المقبلة للجنة الشباب والرياضة وتتم على اساسها صياغة التقرير النهائي الذي سيعرض في خلال مؤتمر صحافي ويتخذ في خلاله الموقف المناسب إما بتشكيل لجنة تحقيق نيابية إما اللجوء الى القضاء المختص.

وكشف ابي رميا ان التقرير الأولي لحظ هدرا في ملف مسبح الرئيس إميل لحود وفسادا محتملا.

كما تداولت لجنة الشباب والرياضة في حيثيات اقتراح قانون حول السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في المنشآت الرياضية التابعة للدولة اللبنانية والبلديات وسوف تخصص جلسة لهذا الاقتراح فور احالته من الامانة العامة لمجلس النواب.

واطلعت اللجنة على الإشعار المقدم من وزير الشباب والرياضة د.جورج كلاس عن تصدعات تهدد السلامة العامة في مبنى الوزارة الذي تمّ إخلاؤه امس علماً ان المبنى خضع لصيانة منذ مدة غير طويلة . واكد ابي رميا ان الموضوع سيكون محط متابعة اللجنة.