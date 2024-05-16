سلسلة استهدافات للحزب منذ صباح اليوم..!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي:‏

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية. ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وأضافت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة."