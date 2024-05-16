سلسلة استهدافات للحزب منذ صباح اليوم..!

صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي:
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 ثكنة زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف المدفعية.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضافت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة."