إطلاق 40 صاروخاً من الجنوب باتجاه الجولان وإصبع الجليل!

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أعلنت قناة "الجزيرة" عن، "إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجولان وإصبع الجليل".



وأغار الطيران الاسرائيلي على بلدة عيتا الشعب لجهة رامية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق عند مفترق جونين في الجولان من جراء سقوط صواريخ من لبنان.

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ بركان من لبنان في اتجاه منطقة مزارع شبعا.

وقد كشف موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي اليوم الخميس، وقال إنّ "طائرة حزب الله بدون طيار بقيمة 20 ألف شيكل، أسقطت مشروعاً بالمليارات شرقي طبريا يوم أمس."