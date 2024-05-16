باسيل يطلق "سوق دوما القديم" يوم الجمعة 17 أيار بحضور سفراء من مختلف الدول

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على إثر اعلان بلدة "دوما" البترونية أفضل القرى السياحية لعام 2023، يقوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باطلاق "سوق دوما القديم" وذلك يوم الجمعة 17 أيار 2024 في ساحة كنيسة مار جرجس للروم الارثوذوكس- دوما في قضاء البترون بحضور سفراء من مختلف الدول ومن ضمنهم: مصر والسعودية واليونان وقبرص وقطر والاردن وروسيا وتركيا اضافة الى أمين عام الامم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي.

تبدأ الكلمات عند الساعة 12:15 ظهراً، وسيتحدث كل من :النائب جبران باسيل، وزير السياحة وليد نصار، أمين عام الامم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي، السفير القطري في لبنان الشيخ سعود آل ثاني، مدير عام صندوق قطر للتنمية السيّد خليفة بن جاسم الكوراني.