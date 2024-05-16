وفد التيار ناقش أزمة النازحين السوريين مع النائب الاسترالي Bronwyn عضو برلمان فيكتوريا استراليا وحزب العمال الحاكم

A + A -

توجه صباح اليوم وفد من التيار الوطني الحر إلى برلمان ملبورن-فيكتوريا ضم منسق عام قطاع الإنتشار نديم جرداق وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل ومنسق استراليا مارون الخوري ومنسق ملبورن طوني قزي وأمين السر ايدي هيكل ومنسقي استراليا السابقين روبير بخعازي وشربل راضي.

وقاموا بعرض مفصل للوضع الراهن في لبنان وسلموا النائب الاسترالي السيدة Bronwyn Halfpenny كتاباً يشرح تفاصيل النزوح السوري والحلول التي يقترحها التيار.

وبعد البرلمان، زار الوفد قنصلية لبنان في ملبورن حيث عقد لقاء مع القنصل العام رامي الحامدي وفريق عمل القنصلية اللبنانية.