عناوين الصحف ليوم الخميس 16 أيار 2024

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الأخبار: «مستنقع» شمال غزة: إسرائيل تزداد غرقاً

المقاومة تضرب في المدى الأعمق

ملف النازحين في مجلس النواب: مصادقة على توصية غبّ الطلب





البناء: الاحتلال عاد للحرب من رفح… والمقاومة تديرها من جباليا وتظهر بعض بأسها / هنية: في ذكرى النكبة نخوض حرب الاستقلال… والتفاوض في مصير مجهول / المقاومة تضرب في طبريا وترسم خطاً موازياً لحيفا… ولبيد: نحن نفقد الشمال /

اللواء: تشريع المليار في حقيبة ميقاتي بعد «تبادل التفاهم» حول النازحين

هجوم بالمسيَّرات على قاعدة في طبريا.. ومطاردات أمنية للدراجات والمحلات السورية غير الشرعية

نداء الوطن: هوكشتاين يعتبر الـ 1701 هو الأساس وإسرائيل متمسّكة بإبعاد "الحزب"

صواريخ "وحدة الساحات" تُواكب توصيتين متناقضتين لعودة النازحين

النهار: "إجماع" برسم التنفيذ: لبنان ليس سدّاً للدول!

الجمهورية: مجلس النواب: لبنان ليس بلد لجوء

توصية نيابية للحكومة بإعادة النازحين



الديار: واشنطن تريد رئيسا بين تموز وايلول وكلمة السر بين بري وهوكشتاين

جلسة «النازحين»: العبرة بالتنفيذ وتجاهل الهبة وتوصية من 9 نقاط

مفاوضات القاهرة فشلت والمقاومة تدك القواعد العسكرية بعشرات الصواريخ



l'orient le jour: Séance parlementaire : beaucoup de bruit pour (presque) rien



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: جرعة دعم للحكومة في ملف النازحين أمام المحافل العربية والدولية وتأكيد حق لبنان في منع التوطين

بري مرّر «جلسة مصير لبنان».. وميقاتي بدّد هواجس المعترضين

الشرق الأوسط السعودية: مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: قوات حماية أممية بانتظار حل الدولتين





الوطن السورية: يبحث مع القادة المشاركين القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك … الرئيس الأسد يصل المنامة اليوم للمشاركة في قمة البحرين