عناوين الصحف ليوم الخميس 16 أيار 2024

الأخبار: «مستنقع» شمال غزة: إسرائيل تزداد غرقاً
المقاومة تضرب في المدى الأعمق
ملف النازحين في مجلس النواب: مصادقة على توصية غبّ الطلب
البناء: الاحتلال عاد للحرب من رفح… والمقاومة تديرها من جباليا وتظهر بعض بأسها / هنية: في ذكرى النكبة نخوض حرب الاستقلال… والتفاوض في مصير مجهول / المقاومة تضرب في طبريا وترسم خطاً موازياً لحيفا… ولبيد: نحن نفقد الشمال /
اللواء: تشريع المليار في حقيبة ميقاتي بعد «تبادل التفاهم» حول النازحين
هجوم بالمسيَّرات على قاعدة في طبريا.. ومطاردات أمنية للدراجات والمحلات السورية غير الشرعية
نداء الوطن: هوكشتاين يعتبر الـ 1701 هو الأساس وإسرائيل متمسّكة بإبعاد "الحزب"
صواريخ "وحدة الساحات" تُواكب توصيتين متناقضتين لعودة النازحين
النهار: "إجماع" برسم التنفيذ: لبنان ليس سدّاً للدول!
الجمهورية: مجلس النواب: لبنان ليس بلد لجوء
توصية نيابية للحكومة بإعادة النازحين
الديار: واشنطن تريد رئيسا بين تموز وايلول وكلمة السر بين بري وهوكشتاين
جلسة «النازحين»: العبرة بالتنفيذ وتجاهل الهبة وتوصية من 9 نقاط
مفاوضات القاهرة فشلت والمقاومة تدك القواعد العسكرية بعشرات الصواريخ
l'orient le jour: Séance parlementaire : beaucoup de bruit pour (presque) rien
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: جرعة دعم للحكومة في ملف النازحين أمام المحافل العربية والدولية وتأكيد حق لبنان في منع التوطين
بري مرّر «جلسة مصير لبنان».. وميقاتي بدّد هواجس المعترضين
الشرق الأوسط السعودية: مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: قوات حماية أممية بانتظار حل الدولتين
الوطن السورية: يبحث مع القادة المشاركين القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك … الرئيس الأسد يصل المنامة اليوم للمشاركة في قمة البحرين