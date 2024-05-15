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قوى الامن: توقيف سارق مضخات مياه نشط في جبل لبنان

15
MAY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة بطاريات ومضخات مياه في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان من قبل مجهول، كثفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد السارق وتوقيفه.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: خ. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني)

بتاريخ 10- 05- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق الجديدة على متن دراجة آلية – تم ضبطها- وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مسدس حربي وأدوات سرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة البطاريات ومضخات المياه من مناطق محافظة جبل لبنان منها: انطلياس، الزلقا، وزوق مصبح.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونيه القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في سراي جونية، أو الاتصال على الرقم: 650014-09 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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