لا مهرجانات هذا العام في بيت الدين!

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أعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط، تعليق المهرجانات التي كانت مقررة لهذا العام وذلك بسبب ما يمرّ به جنوب لبنان وأهله بأوقاتٍ عصيبة وقاسية، وما تعيش فلسطين من حالة إبادة جماعية متواصلة على مرأى العالم وصمته.

‏وأضافت في بيان: “تدرك لجنة مهرجانات بيت الدين أن جمهورها سيكون متفهمًا لقرار تعليق المهرجان، وإيمانًا منها بضرورة الاستمرار في مواصلة الدور الثقافي، تم حصر النشاطات بمعارض للفنون تقام في باحات القصر خلال فصل الصيف”.

وختمت: “نأمل أن يستعيد الجنوب اللبناني الهدوء والاستقرار، وأن تتوقف الحرب في غزة وتعود فلسطين، ونتطلع إلى أن تتحسن الظروف العامة لمواصلة الدور الفني والثقافي الذي لعبته المهرجانات بشكل متواصل منذ العام 1984 إيماناً منها بدور لبنان ورسالته”.