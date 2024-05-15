قاووق: النظام العربي بات خارج المعادلات وحسابات المواجهة مع العدو الإسرائيلي

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شار عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق الى أن "النظام العربي بات خارج المعادلات وحسابات المواجهة مع العدو الإسرائيلي وبعيدا كل البعد عن آمال ورهانات الشعب الفلسطيني".

وخلال حفل تأبيني في برج البراجنة، لفت الشيخ قاووق الى إن "غزة المقاومة لا تتوسل المساعدة والحماية من القمة العربية وإنما تطالب دول التطبيع العربي بعدم مساعدة العدو وحمايته".

وأكد قاووق أن "نجاح المقاومة بإسقاط منطاد المراقبة والتجسس الإسرائيلي هو إنجاز نوعي هشّم منظومة المراقبة والتجسس الإسرائيلية، ونجاح المقاومة في غزة بالصمود والمحافظة على قدراتها فاجأ العدو وأحرجه وأعاده الى نقطة البداية" مشيراً إلى أن العملية العسكرية عالقة في متاهة، والعدو يتخبط ولا يعرف الخروج منها.