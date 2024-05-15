اليكم مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

A + A -

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي القـرار رقـم 389/م/2024 المتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى وجاء في القرار:



"إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،

بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،

بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،

بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،

بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،

بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،

بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،

بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،

بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

يقـرر مـا يأتـي:

المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى يوم الجمعة في 5/7/2024 وتنتهي يوم الأربعاء في 24/7/2024، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.



جدول رقم 1.

الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحانات

التمريض خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 9/7/2024 8:30

شفهي 1 (داخل لبنان) الثلاثاء 9/7/2024 8:30

شفهي 2 (داخل لبنان) الإثنين 15/7/2024 8:30

شفهي 3 (داخل لبنان) الخميس 18/7/2024 8:30

القبالة خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 14:00

علم التغذية خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 8:30

شفهي 1 (داخل لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 8:30

شفهي 2 (داخل لبنان) الجمعة 19/7/2024 8:30

العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان) الجمعة 5/7/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 9:00

شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 12:00

شفهي 2 (داخل لبنان) الإثنين 22/7/2024 8:30

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 12:00

الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الإثنين 8/7/2024 11:00 مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي 1 (داخل لبنان) الثلاثاء 9/7/2024 9:00

شفهي 2 (داخل لبنان) الأربعاء 10/7/2024 9:00

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 9:00

طب الأسنان خطي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 11:00 مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الخميس 11/7/2024 9:00

عملي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 12/7/2024 9:00

الصيدلة خطي (خارج لبنان) الخميس 11/7/2024 11:00 مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 12/7/2024 11:00

تقويم النطق شفهي 1 (داخل لبنان) الأربعاء 10/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 14:00

شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 9:00

علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) الإثنين 15/7/2024 9:00 مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الإثنين 15/7/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الإثنين 15/7/2024 14:00

عملي (داخل وخارج لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 11:00

علم البصريات وقياس النظر شفهي 1 (داخل لبنان) الخميس 11/7/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الخميس 11/7/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الخميس 11/7/2024 14:00

شفهي 2 (داخل لبنان) الأربعاء 24/7/2024 8:30

العلاج النفسي - الحركي شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 17/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الأربعاء 17/7/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 17/7/2024 14:00

علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي 1 (داخل لبنان) الخميس 18/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الخميس 18/7/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الخميس 18/7/2024 14:00

شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 23/7/2024 9:00

جدول رقم 2.

اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الجمعة 5/7/2024 9:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)

12:00 العلاج الفيزيائي شفهي (داخل وخارج لبنان)

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

11:00 التمريض خطي (خارج لبنان)

علم التغذية

القبالة

14:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان)

الإثنين 8/7/2024 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 الطـب العـــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 9/7/2024 9:00 الطـب العـــام شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 التمريــض شفهي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي 1 (داخل لبنان)

الأربعاء 10/7/2024 9:00 الطب العام شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان)

11:00 طب الأسنان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

9:00 تقويم النطق شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

14:00 شفهي (خارج لبنان)

الخميس 11/7/2024 9:00 طب الأسنان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

14:00 شفهي (خارج لبنان)

11:00 الصيدلة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الجمعة 12/7/2024 9:00 طب الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 الصيدلة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الإثنين 15/7/2024 8:30 التمريض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

9:00 علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

14:00 شفهي (خارج لبنان)

الثلاثاء 16/7/2024 8:30 علم التغذية شفهي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي 1 (داخل لبنان)

9:00 تقويم النطق شفهي 2 (داخل لبنان)

11:00 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

تابع جدول رقم 2.

اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الأربعاء 17/7/2024 9:00 العلاج النفسي - الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

14:00 شفهي (خارج لبنان)

الخميس 18/7/2024 9:00 علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

14:00 شفهي (خارج لبنان)

8:30 التمريض شفهي 3 (داخل لبنان)

الجمعة 19/7/2024 8:30 علم التغذية شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الإثنين 22/7/2024 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 23/7/2024 9:00 علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء 24/7/2024 8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة./.".