مشادة كلامية بين بو صعب وميقاتي!

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رد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، اليوم الاربعاء، على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعد الادلاء بكلمته في المجلس النيابي قائلاً: "في فرق بين التوقيع والتفاوض".



وكان بو صعب قد طرح ثلاث نقاط مع بدء الجلسة النيابية بشأن ملف النازحين السوريين، وسأل "بما أن المادة 52 تنص على تولي رئيس الجمهورية التفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة فهل تم التفاوض من قبل رئيس الحكومة مع الاتحاد الاوروبي قبل الجلسة بالنسبة لموضوع جلسة اليوم وفقاً لعرف التفاوض الدولي".



وأضاف، "نطلب توضيح من رئيس الحكومة بالنسبة لموضوع الهجرة الموسمية التي طرحها الاتحاد الاوروبي عليه حسب ما نقل".

وقال بو صعب: "بما ان التشاور الذي حصل امس أدى الى نتيجة لماذا لا يحصل تشاور لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية فهذا المجلس قد لا ينتخب رئيساً اذا لم نتشاور".