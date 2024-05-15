كيف بدا حال الجنوب ليلًا؟

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استهدف الطيران المسّير المعادي بعدد من صورايخ جو – أرض، سيارة من نوع رابيد على طريق الحوش – صور، ما أدى الى احتراق السيارة وارتقاء شهيد يدعى حسين ابراهيم مكي، نعاه "حزب الله"، وجرح ثلاثة اخرين كانوا في المكان المستهدف.

وألحقت الغارة أضرارا مادية بعشرات المحال التجارية والمنازل في المنطقة المذكورة .

وأعلنت "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" في بيان أن عناصرها نقلت الجرحى وأطفأت السيارة المستهدفة.

وفجرا، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.