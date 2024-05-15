تطورات جديدة في قضية مقتل باسكال سليمان

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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور مذكرات وجاهية ضدّ قتلة منسق "القوات اللبنانية" في بلاد جبيل باسكال سليمان، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمسّ بالامن القومي.

وكان تمّ سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش اللبناني صباح امس الى قصر العدل في بعبدا، وعند الثامنة والربع وصل القسم الاول من الموقوفين وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة قاضي التحقيق الاول نقولا منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من الدخول الى الدائرة، ليبدأ في التحقيق عند التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".

ودام التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية في حقهم.

وكان القاضي منصور قد قسّم الملف إلى ملفين، ومن المقرّر أن يستكمل التحقيق مع بقية افراد العصابة الأسبوع المقبل.