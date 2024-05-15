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استعدوا لحرارة "ثلاثينية" في هذا الموعد!

15
MAY
2024
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يؤثر على لبنان طقس مستقر نسبياً اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما تبقى هناك فرص ضئيلة لتساقط رذاذ أو مطر محلي على الجبال.

وتسجّل درجات الحرارة ارتفاعا بدءا من يوم الجمعة لتصبح حارة وثلاثينية السبت ولأيام عدة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئياً ويتشكل الضباب مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ أو مطر خفيف ومحلي
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة خصوصا على الجبال شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس مستقر كلياً ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٧درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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