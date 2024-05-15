مواقف حاسمة برفض الاقتراحات الاوروبية في شأن إبقاء النازحين في لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لعل المواقف الحاسمة برفض الاقتراحات الاوروبية، والتي ستتجلى بموقف واحد اليوم في الجلسة النيابية العامة عبر توصية ملزمة للحكومة، سيكون انعكاسها إيجابياً ويترك تأثيره على الموقف الاوروبي خلال مؤتمر بروكسل الثامن في 27 الشهر الحالي الذي سيُعقد تحت عنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، لكن لن تكون فيه كلمة للسلطات السورية المعنية قبل غيرها بموضوع النازحين، بل بحسب موقع الاتحاد الاوروبي ستكون الكلمة لمعارضي النظام السوري ما يسمّى «المجتمع المدني» الذي تشارك شخصيات كثيرة منه في المؤتمر.