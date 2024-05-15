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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيار 2024

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الأخبار: جباليا: أيام إسرائيل السود

تكتيكات جديدة وتفوق استخباري: المقاومة تفرض معادلات اليوم التالي لبنانياً

الشمال «يُنازع»: هل يُخلي العدو منطقة ميرون؟

 

 

 

اللواء: تفاهم على توصية مُلزمة للحكومة.. ودمشق تنتقد المشاركة في بروكسيل
الرياض تجدِّد دعم لبنان وإجراء الإصلاحات.. والتزوير يطال خاتميّ برّي وميقاتي

 

 

 

 

البناء: بلينكن على وقع التقدم الروسي في خاركيف يطمئن زيلينسكي إلى أن الأموال مقبلة / غزة تصرف النظر عن المسار التفاوضي وتحتكم للميدان: 50 آلية و50 إصابة / جبهة لبنان تسجل في عيون الكيان نقلة نوعية بالدقة والثقة والتخطيط ونيّة التصعيد /

 

 

 

نداء الوطن: الفلتان في بيروت والضواحي يسبق الخطة الأمنية

أول عودة للنازحين "تجليطة" حكومية وعون ينضمّ لنصرالله في انقسام البرلمان

 

 

 


الجمهورية: المجلس يفصّل الحل والحكومة تلبسه
أسئلة برسم جلسة النزوح

 

 

 


النهار: جنبلاط لـ"النهار" عشيّة الجلسة: ليُكمل لبنان ملفّه

 

 

 

 

الديار: اسرائيل تُدمر وتُحرق الجنوب اللبناني والمقاومة تلحق خسائر كبيرة بالكيان الصهويني
قصف قاعدة تجسسية وإحراقها بالصواريخ
توصيات جاهزة تصدر اليوم عن جلسة المزايدات البرلمانية

 

 

 

 

?l'orient le jour:Le Liban... nouveau ministre des Affaires étrangères d’Assad 

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط العربية: البيت الأبيض: بايدن يتعهد في ذكرى قيام إسرائيل بالالتزام الثابت بأمنها
«فتح» تتهم واشنطن بالمشاركة المستمرة في نكبات الشعب الفلسطيني

 

 

 

الأنباء الكويتية: مصدر نيابي يكشف دوراً مستقبلياً في المشهد السياسي لـ«زوار الخارج»
ميقاتي أعدّ هجوماً مضاداً في المجلس النيابي اليوم ومصادر مطّلعة تحذّر من مطالب غير قابلة للتنفيذ

 

 

 

الوطن السورية: اجتماع وزراء الخارجية التحضيري رفع مشاريع جدول الأعمال والقرارات والإعلان الختامي بصورته النهائية … بمشاركة الرئيس الأسد تنطلق غداً قمة البحرين العربية الثالثة والثلاثين

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