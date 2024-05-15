عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيار 2024

الأخبار: جباليا: أيام إسرائيل السود
تكتيكات جديدة وتفوق استخباري: المقاومة تفرض معادلات اليوم التالي لبنانياً
الشمال «يُنازع»: هل يُخلي العدو منطقة ميرون؟
اللواء: تفاهم على توصية مُلزمة للحكومة.. ودمشق تنتقد المشاركة في بروكسيل
الرياض تجدِّد دعم لبنان وإجراء الإصلاحات.. والتزوير يطال خاتميّ برّي وميقاتي
البناء: بلينكن على وقع التقدم الروسي في خاركيف يطمئن زيلينسكي إلى أن الأموال مقبلة / غزة تصرف النظر عن المسار التفاوضي وتحتكم للميدان: 50 آلية و50 إصابة / جبهة لبنان تسجل في عيون الكيان نقلة نوعية بالدقة والثقة والتخطيط ونيّة التصعيد /
نداء الوطن: الفلتان في بيروت والضواحي يسبق الخطة الأمنية
أول عودة للنازحين "تجليطة" حكومية وعون ينضمّ لنصرالله في انقسام البرلمان
الجمهورية: المجلس يفصّل الحل والحكومة تلبسه
أسئلة برسم جلسة النزوح
النهار: جنبلاط لـ"النهار" عشيّة الجلسة: ليُكمل لبنان ملفّه
الديار: اسرائيل تُدمر وتُحرق الجنوب اللبناني والمقاومة تلحق خسائر كبيرة بالكيان الصهويني
قصف قاعدة تجسسية وإحراقها بالصواريخ
توصيات جاهزة تصدر اليوم عن جلسة المزايدات البرلمانية
?l'orient le jour:Le Liban... nouveau ministre des Affaires étrangères d’Assad
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط العربية: البيت الأبيض: بايدن يتعهد في ذكرى قيام إسرائيل بالالتزام الثابت بأمنها
«فتح» تتهم واشنطن بالمشاركة المستمرة في نكبات الشعب الفلسطيني
الأنباء الكويتية: مصدر نيابي يكشف دوراً مستقبلياً في المشهد السياسي لـ«زوار الخارج»
ميقاتي أعدّ هجوماً مضاداً في المجلس النيابي اليوم ومصادر مطّلعة تحذّر من مطالب غير قابلة للتنفيذ
الوطن السورية: اجتماع وزراء الخارجية التحضيري رفع مشاريع جدول الأعمال والقرارات والإعلان الختامي بصورته النهائية … بمشاركة الرئيس الأسد تنطلق غداً قمة البحرين العربية الثالثة والثلاثين