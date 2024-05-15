عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيار 2024

A + A -

الأخبار: جباليا: أيام إسرائيل السود

تكتيكات جديدة وتفوق استخباري: المقاومة تفرض معادلات اليوم التالي لبنانياً



الشمال «يُنازع»: هل يُخلي العدو منطقة ميرون؟





اللواء: تفاهم على توصية مُلزمة للحكومة.. ودمشق تنتقد المشاركة في بروكسيل

الرياض تجدِّد دعم لبنان وإجراء الإصلاحات.. والتزوير يطال خاتميّ برّي وميقاتي

البناء: بلينكن على وقع التقدم الروسي في خاركيف يطمئن زيلينسكي إلى أن الأموال مقبلة / غزة تصرف النظر عن المسار التفاوضي وتحتكم للميدان: 50 آلية و50 إصابة / جبهة لبنان تسجل في عيون الكيان نقلة نوعية بالدقة والثقة والتخطيط ونيّة التصعيد /

نداء الوطن: الفلتان في بيروت والضواحي يسبق الخطة الأمنية

أول عودة للنازحين "تجليطة" حكومية وعون ينضمّ لنصرالله في انقسام البرلمان



الجمهورية: المجلس يفصّل الحل والحكومة تلبسه

أسئلة برسم جلسة النزوح



النهار: جنبلاط لـ"النهار" عشيّة الجلسة: ليُكمل لبنان ملفّه

?l'orient le jour:Le Liban... nouveau ministre des Affaires étrangères d’Assad

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط العربية: البيت الأبيض: بايدن يتعهد في ذكرى قيام إسرائيل بالالتزام الثابت بأمنها

«فتح» تتهم واشنطن بالمشاركة المستمرة في نكبات الشعب الفلسطيني

الأنباء الكويتية: مصدر نيابي يكشف دوراً مستقبلياً في المشهد السياسي لـ«زوار الخارج»

ميقاتي أعدّ هجوماً مضاداً في المجلس النيابي اليوم ومصادر مطّلعة تحذّر من مطالب غير قابلة للتنفيذ

الوطن السورية: اجتماع وزراء الخارجية التحضيري رفع مشاريع جدول الأعمال والقرارات والإعلان الختامي بصورته النهائية … بمشاركة الرئيس الأسد تنطلق غداً قمة البحرين العربية الثالثة والثلاثين