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تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع سورية أمنياً وسياسياً

15
MAY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تنعقد الجلسة النيابية اليوم في ساحة النجمة للبحث في مسألة النزوح السوري في لبنان وإصدار توصية الى الحكومة في شأن الهبة الأوروبية من جهة، وكيفية التعاطي مع هذا النزوح من جهة ثانية، وسوف يستمع المجلس إلى شرح رئيس الحكومة لملف النزوح وكيفية معالجته وهبة المليار دولار.


وتم الاتفاق، بحسب ما علمت «البناء» على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، التنسيق مع سورية أمنياً وسياسياً، تطبيق القوانين اللبنانية والاتفاقيات الموقعة مع سورية لجهة اتخاذ القرارات التي تنظم وجود النازحين وترحل السجناء السوريين، الدفع نحو رفع الحصار المفروض عن سورية من خلال قانون قيصر، إعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة الى بلادهم، تسليم مفوضية اللاجئين الحكومة اللبنانية الداتا كاملة، زيادة المساعدات الأوروبية والدولية للبنان.

البناء
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