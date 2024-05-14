living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فياض شارك في "الأسبوع المتوسطي الأخضر" من اسطنبول : لا إستدامة من دون السلام والإستقرار

14
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض وفد الوزارة الى إسطنبول للمشاركة في "الأسبوع المتوسطي الأخضر" المنعقد بتنظيم من "الإتحاد من أجل المتوسط" وبمشاركة أكثر من ٣٠ دولة متوسطية ومنظمة دولية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث عرض خلال كلمته أهمية "التنسيق بين كافة الدول للمضي قدماً في مسار الطاقة المستدامة وتخفيف الآثار البيئية المدمرة للتغير المناخي على حوض البحر المتوسط"، داعياً الى "توحيد الجهود الوطنية والأقليمية في هذا المجال".

وربط فياض في كلمته "مفهوم الإستدامة في قطاعي الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات بمفهوم السلام"، مؤكداً  أن "لا إستدامة من دون السلام والإستقرار"، داعياً الجميع الى "الوقوف صفاً واحداً ضدّ الحرب العدوانية العبثية والهمجية في فلسطين والتي تكلف خسائر بشرية كبرى والمليارات من الخسائر المادية، مشيراً الى حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة و إلى ضرورة العمل الفوري في سبيل وقف إطلاق النار".

كذلك، جدد فياض في مداخلته "إلتزام لبنان الإصلاحات اللازمة لتحويل قطاع الطاقة في لبنان نحو مزيد من الطاقة المستدامة، مفنداً المراحل الإصلاحية الأربعة التي عملت عليها وزارة الطاقة والمياه من رفع الدعم عن أسعار المحروقات التقليدية و تعرفة الكهرباء مما أدى الى تأمين المتانة المالية و الاستدامة لمؤسسة كهرباء لبنان و مؤسسة الليطاني، و الى تطوير سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في لبنان حيث انخفض استهلاك الطاقة و بالتالي الانبعاثات بأكثر من .٣٪؜ و اصبحت الطاقة المتجددة تمثّل اكثر من ٢٥٪؜ من المزيج الطاقي في لبنان، وصولاً الى الإصلاحات الإدارية والتنظيمية".

و أوضح أن "الهاجس الأساسي لمشاركته في "الأسبوع المتوسطي الأخضر" هو العمل مع الشركاء الدوليين الموجودين في المؤتمر لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المنتجة في القطاعات المختلفة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   