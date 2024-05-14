الامن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع

A + A -

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "استأنفت المديرية العامة للأمن العام عمليات العودة الطوعية للسوريين الموجودين في لبنان التي باشرتها منذ العام 2019، وقامت المديرية بتنظيم عودة لرعايا سوريين إعتبارا من صباح اليوم عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمت 225 شخصا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تذكر المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا التقدم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم".