"لعدم ربط مصير الاستحقاقات الدستورية بغزة"... التيار يدعو لضرورة التصدّي لملف السوريين الموجودين بصورةٍ غير شرعية

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عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - تؤشر المعطيات الى أن الحرب في غزة طويلة الأمد على نحو ما كان قد توقّعه رئيس التيار منذ بداية الحرب. في ضوء ذلك تزداد مسؤولية اللبنانيين بحماية بلدهم وتحييده قدر المستطاع عن الحرب وعدم ربط مصيره ومصير الاستحقاقات الدستورية فيه وبخاصة رئاسة الجمهورية بالحرب الدائرة.

2 - يثّمن التيار التوافق الحاصل بين اللبنانيين على مواجهة مخاطر النزوح السوري والسياسات الدولية التي تهدف الى تثبيتهم في البلدان التي نزحوا إليها. ويؤكد المجلس السياسي ضرورة التصدّي لملف السوريين الموجودين بصورةٍ غير شرعية على الاراضي اللبنانية وذلك بتطبيق اجراءاتٍ عملية وفقاً للقوانين المرعية. وسيكون للتيار موقف واضح من هذا الملف في كلمة رئيسه أمام مجلس النواب غداً.