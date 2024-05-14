ميقاتي يشكر كندا بلقائه وزيرة خارجيتها على دعم لبنان في المحافل الدولية والاهتمام باللبنانيين في كندا

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي بعد ظهر اليوم في السرايا وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.

شارك في الاجتماع سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم والوفد المرافق.

وعن الجانب اللبناني شارك الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي، ومدير مكتب وزير الخارجية السفير وليد حيدر.

وفي خلال الاجتماع اشاد رئيس الحكومة "بزيارة وزيرة خارجية كندا كصديقة لبنان" وشكرها "على دعم لبنان في المحافل الدولية والاهتمام باللبنانيين في كندا وحرصها على استقرار الجنوب ".