living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من إتحاد نقابات العمال والمستخدمين زار كركي مؤكدا دعمه لصندوق الضمان الاجتماعي

14
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" برئاسة كاسترو عبدالله، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، وضم، رئيس نقابة عمال الخياطة حسين عليق، أمين سر نقابة عمال البناء علي أيوب، رئيس نقابة عمال المخابز والأفران شحادة المصري ورئيس نقابة الدهانين غسان حجازي.

وبحسب بيان الاتحاد، "أكد الوفد وقوفه الى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أنجز نتيجة تضحيات العمال"، وقال: "لن يسمح الاتحاد بالتآمر على الصندوق وضربه لصالح مافيات شركات التأمين وبعض السماسرة الذين يُروجون لذلك، ويدين المشروع المُقدم من قبل مجموعة من النواب الذين هم أصلاً من أصحاب المصالح وأرباب العمل، ويثمن موقف الدكتور محمد كركي في تصديه لمقترح التأمين الخاص، حيث قال "أن لهذه المحاولة سوابق في العام 1980 وفي العام 2000 باءت كلها بالفشل كما سيحصل اليوم بالتأكيد، فإذا كان هناك عدد من أصحاب شركات التأمين الخاص الذين يسوقون لشركاتهم من خلال إيهام الناس والمضمونين بإنهم مهتمون بمصلحتهم، فنبشرهم بفشلها". وأكد انه "كما كان فاعلاً ومحركاً من أجل الصندوق الوطني سيكون اليوم أيضاً بالمرصاد لعملية التآمر على ضرب الضمان"، محذرا من "الإستمرار في هذا النهج الذي يتكرر بين حين وآخر بموضوع خصخصة الصندوق الوطني أو تحويله الى شركات تأمين خاصة".

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء طرح "موضوع الضمان التقاعدي والاشتراكات ووعدنا الدكتور كركي بمتابعته".

وشكر الاتحاد الدكتور كركي ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على "مصادقيتة في موضوع تغطية كامل الفاتورة لمن هُم دون المبلغ الذي يُعادل 200$ دولار أميركي للمضمونين، على أن يتم العمل على هذا الموضوع في الفترة المقبلة ووافق وزير العمل على هذا القرار".

ولفت الى انه "تم في ختام الاجتماع طرح موضوع تفتيش الضمان خصوصا في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى وشركات النقل، وموضوع العمال المكتومي القيد من لُبنانيين وأجانب في العديد من المؤسسات والشركات والأفران، واكد كركي للوفد ترحيبه بقرار الضمان الاجتماعي لتطبيق هذا النظام الذي جاء للحفاظ على أموال الضمان والمضمونين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   