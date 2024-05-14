وفد من إتحاد نقابات العمال والمستخدمين زار كركي مؤكدا دعمه لصندوق الضمان الاجتماعي

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زار وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" برئاسة كاسترو عبدالله، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، وضم، رئيس نقابة عمال الخياطة حسين عليق، أمين سر نقابة عمال البناء علي أيوب، رئيس نقابة عمال المخابز والأفران شحادة المصري ورئيس نقابة الدهانين غسان حجازي.

وبحسب بيان الاتحاد، "أكد الوفد وقوفه الى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أنجز نتيجة تضحيات العمال"، وقال: "لن يسمح الاتحاد بالتآمر على الصندوق وضربه لصالح مافيات شركات التأمين وبعض السماسرة الذين يُروجون لذلك، ويدين المشروع المُقدم من قبل مجموعة من النواب الذين هم أصلاً من أصحاب المصالح وأرباب العمل، ويثمن موقف الدكتور محمد كركي في تصديه لمقترح التأمين الخاص، حيث قال "أن لهذه المحاولة سوابق في العام 1980 وفي العام 2000 باءت كلها بالفشل كما سيحصل اليوم بالتأكيد، فإذا كان هناك عدد من أصحاب شركات التأمين الخاص الذين يسوقون لشركاتهم من خلال إيهام الناس والمضمونين بإنهم مهتمون بمصلحتهم، فنبشرهم بفشلها". وأكد انه "كما كان فاعلاً ومحركاً من أجل الصندوق الوطني سيكون اليوم أيضاً بالمرصاد لعملية التآمر على ضرب الضمان"، محذرا من "الإستمرار في هذا النهج الذي يتكرر بين حين وآخر بموضوع خصخصة الصندوق الوطني أو تحويله الى شركات تأمين خاصة".

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء طرح "موضوع الضمان التقاعدي والاشتراكات ووعدنا الدكتور كركي بمتابعته".

وشكر الاتحاد الدكتور كركي ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على "مصادقيتة في موضوع تغطية كامل الفاتورة لمن هُم دون المبلغ الذي يُعادل 200$ دولار أميركي للمضمونين، على أن يتم العمل على هذا الموضوع في الفترة المقبلة ووافق وزير العمل على هذا القرار".

ولفت الى انه "تم في ختام الاجتماع طرح موضوع تفتيش الضمان خصوصا في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى وشركات النقل، وموضوع العمال المكتومي القيد من لُبنانيين وأجانب في العديد من المؤسسات والشركات والأفران، واكد كركي للوفد ترحيبه بقرار الضمان الاجتماعي لتطبيق هذا النظام الذي جاء للحفاظ على أموال الضمان والمضمونين".