living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خضر: اليد العاملة السورية بدأت تسيطر على الإنتاج الزراعي!

14
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أننا "لدينا صعوبة بتطبيق القانون على النازحين على الأراضي اللبنانية."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أكد أننا "اليوم أمام واقع جديد بعد الحملة التي يقوم بها الأمن العام اللبناني لإقفال المؤسسات غير الشرعية المملوكة أو المدارة من قبل نازحين سوريين لا يملكون أوراقًا."

وأشار إلى أننا "كنا نواجه إشكالية بإغلاق المؤسسات لأنهم يعلمون كيف يتحايلون على القانون والشريك للأسف يكون لبنانيًا وهو نصف المشكلة."

وقال: "لا نملك كجهات إدارية وبلديات صلاحية الترحيل، ولم يتم التعرض لأي شخص من الذين عادوا إلى سوريا."

في لبنان، هناك نحو 10000 إلى 15000 سوري من أصل مليونين و400 ألف قد يتم توقيفهم من قبل الأمن العام السوري إذا عادوا إلى سوريا لأنهم مطلوبين."

ولفت خضر كذلك إلى أن "اليد العاملة السورية بدأت تضمن الأراضي الزراعية وتسيطر على الإنتاج."

وأشار إلى أن "لا تنسيق رسميًا بين لبنان وسوريا،" معتبرًا أن "لبنان يدفع الثمن كسوريا من قانون قيصر والعقوبات المفروضة على سوريا."

وشدد على أننا "بحاجة لتعديل بعض القوانين لتتماشى مع المصلحة الوطنية، ونحن في احتلال مقنّع."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   