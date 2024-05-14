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إليكم طقس الأيام المقبلة!

14
MAY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتحول الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم مع بعض التقلبات المحلية واحتمال هطول أمطار خفيفة مع برق ورعد .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال  العامة: طقس ربيعي مستقر  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالارتفاع بدءا من بوم الجمعة تدريجيا، حيث تتخطى معدلاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شمال أفريقيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .
الأربعاء:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتحول الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم مع بعض التقلبات المحلية واحتمال هطول أمطار خفيفة مع برق ورعد .
الخميس:  صاف إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية.
الجمعة:  صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة .

-الحرارة على الساحل من 20 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و  75%.
-حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,38
-ساعة غروب الشمس:   19,32

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