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ألمانيا تُسلم لبنان "رأس اشمون الأثري" الذي تمّت سرقته عام 1981!

14
MAY
2024
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تسلم سفير لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية مصطفى أديب رأس أشمون الأثري، من رئيس مكتب الشرطة الجنائية – فرع الممتلكات الاثرية والفنية في ولاية بافاريا.

تأتي عملية التسليم في سياق المبادرة التي قامت بها وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة اللبنانية في برلين، وسوف يصار الى شحن القطعة الاثرية المستعادة الى لبنان بالطرق المناسبة وتسليمها الى وزارة الثقافة.

 

وكانت القطعة الأثرية المسروقة من لبنان مدرجة ضمن لائحة المزاد المنظم من قبل Gorney & Mosh في مدينة ميونيخ الألمانية، وبنتيجة الاتصالات التي قامت بها سفارة لبنان في برلين مع الجهات الألمانية المعنية، تم سحبها واستعادتها.

يشار الى ان رأس أشمون الأثري المستعاد مدرج على لائحة الجرد الخاص بالمديرية العامة للآثار وتم توثيقه وفق الأصول من قبل العالم دونان الذي كان يشرف على الحفريات الاثرية – موقع بستان الشيخ بالقرب من مدينة صيدا، وقد أودع الرأس حينها في مستودعات صيدا ثم نقل الى مستودعات جبيل حيث تمت سرقته ما بين 29-30 تموز من العام 1981.

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