صرخة من القاضية عون برسم المراجع الدولية!

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اعتبرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، ان "الحق في حماية القانون وفي محاكمة عادلة كرسته كل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان".



وتساءلت، في منشور لها عبر "اكس"، "فكيف اذا كان من يرفض تطبيق القانون هو قاض".



واعتبرت عون، انه "بأعلى مركز قضائي يلاحق قاضية لانها تجرأت على أصحاب النفوذ".

واشارت، الى انه "وما هي الحماية للانسان عامة في بلدي ازاء هذا الواقع".



وختمت عون: "صرخة برسم المراجع الدولية وبرسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرسم كل دولة وكل مجتمع ما زال يؤمن بان للقانون سلطة يجب احترامها وبأن للانسان حقوق اساسية لا بد من حمايتها".